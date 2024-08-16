بعد اختفائه.. الداخلية تُعيد طفلًا مفقودًا إلى أسرته في الغربية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من إعادة طفل مفقود إلى أحضان أسرته، بعد أن عثر عليه أحد المواطنين في دائرة قسم شرطة ثان طنطا.

وتم الإبلاغ عن الطفل المفقود الذي كان قد ضل الطريق بعيدًا عن أهله. بعد تقديم الرعاية اللازمة للطفل، قامت السلطات بالتحقيق في ملابسات اختفائه، وتوصلت إلى أن والدته فقدته أثناء شرائها مأكولات من مطعم، حيث تركت الطفل أمام محل لبيع الألعاب وعادت لتجده مفقودًا.

على الرغم من أن الأم لم تقدم بلاغًا رسميًا، فقد اتخذت الشرطة جميع الإجراءات القانونية المناسبة. وتم تسليم الطفل إلى والدته بعد تعهدها بحسن رعايته، مما أعاد الفرحة إلى الأسرة بعد هذه الحادثة.