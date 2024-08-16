وزير الري يبحث مع محافظ القليوبية تعظيم الاستفادة من أملاك الوزارة بنطاق المحافظة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ

بحث الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري مع المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، موقف المشروعات المائية بنطاق محافظة القليوبية، وإجراءات تعظيم الاستفادة من أملاك الري بنطاق المحافظة.

وتم خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بالاستغلال الأمثل لعدد من قطع الأراضي المملوكة لوزارة الموارد المائية والري بنطاق محافظة القليوبية، حيث تم بحث إجراءات استغلال قطعة الأرض المملوكة للوزارة بمنطقة مرجانة وأرض الكامب بالقناطر الخيرية وقطعة أرض بكفر الجزار بمدينة بنها وقطعة أرض بقرية ميت الدريج بكفر شكر، حيث أكد الدكتور سويلم اهتمام الوزارة باستغلال الأملاك التابعة للوزارة، بما يسهم في زيادة موارد الوزارة المالية لتحسين الوضع المادي للعاملين بالوزارة شريطة تنفيذ مشروعات استثمارية على هذه الأراضي، طبقا لعدد من المعايير والاشتراطات التي تضمن عدم التأثير سلبا على منظومة الموارد المائية والري.

كما تم استعراض أعمال التطوير التي يتم تنفيذها بكورنيش النيل في مدينة بنها، حيث أشاد الوزير والمحافظ بما تم من حملات مكثفة لإزالة التعديات على جسور النهر لتنفيذ أعمال التطوير وهو ما أسهم في توفير واجهة نيلية للمواطنين من سكان المدينة والزائرين للاستمتاع بالمنطقة بعد إزالة التعديات التي كانت توثر على القطاع المائي للنهر وتمنع المواطنين من الاستمتاع بمشهد نهر النيل في المدينة.

ووجه وزير الري بدراسة موقف المباني الإدارية التابعة للوزارة بمحافظة القليوبية وتحديد أعمال الترميم أو التجديد المطلوبة، خاصة للمبانى ذات الواجهة النيلية، بما يتماشى مع أعمال التطوير الجارية بامتداد الكورنيش.

وتم خلال اللقاء الاتفاق على سرعة إجراء الدراسة اللازمة لترميم كوبري عبودة على ترعة الشرقاوية الواقع على امتداد طريق شبين القناطر مشتول السوق، وسرعة التنسيق بين المركز القومي لبحوث المياه والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية فيما يخص إعداد الدراسة الهيدروليكية الخاصة بمحطة مياه شرب منطقة الزراعة بمدينة بنها.

كما تم مناقشة اللمسات النهائية لتوقيع برتوكول تعاون مشترك بين هيئة المساحة ومحافظة القليوبية يتضمن إعداد الهيئة خرائط مساحية لكافة أملاك محافظة القليوبية، إضافة إلى مناقشة التنسيق بين هيئة المساحة والمحافظة للإسراع من إجراءات الرفع المساحي لقطعة الأرض الفضاء بمدينة الخصوص، تمهيدا للبدء في تنفيذ منشآت تعليمية وطبية لخدمة الأهالي بالمدينة، وأيضا مناقشة موقف أعمال الرفع المساحي والتثمين لتوسعة محور أحمد عرابي بشبرا الخيمة.