الحرارة تصل لـ43 مئوية ورياح بهذه المناطق.. طقس الساعات المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الساعات المقبلة والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، إنه يسود الساعات المقبلة، طقس حار رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب سيناء والصعيد، مائل للحرارة رطب ليلًا.

وأضافت "الهيئة"، أن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة تشهد رياح معتدلة تنشط أحيانًا، على جميع الأنحاء.

وجاءت درجات الحرارة المحسوسة اليوم، وفق "الأرصاد"، كالتالي:

- القاهرة والوجه البحري: 37 درجة مئوية.

- السواحل الشمالي: 35 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: 42 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: 40 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد 43 مئوية.