عميد طب بنات الأزهر: تطويرات هائلة بمستشفى الزهراء الجامعي الفترة المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

قدمت الدكتورة هناء العبيسي عميد كلية طب البنات بجامعة الأزهر بالقاهرة، رئيس مجلس إدارة مستشفى الزهراء الجامعي، والدكتور إيهاب الفخراني المدير التنفيذي للمستشفى، بخالص الشكر والتقدير إلى قيادات مشيخة الأزهر والجامعة، لدعمهم ومجهوداتهم في مشروع تطوير ورفع كفاءة قسم النساء.

وقالت الدكتورة هناء العبيسي، إن قسم النساء والتوليد بمستشفى الزهراء الجامعي أصبح في صورة مشرفة بعد تطويره بما يليق بالمرضى المصريين.

وقالت عميد طب بنات الأزهر بالقاهرة، إن الفترة المقبلة تشهد مزيدا من التطوير والتقدم في مستشفى الزهراء الجامعي بالعباسية تحت رعاية فضيلة الامام الأكبر الدكتور أحمد الطيب.