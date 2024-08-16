رواتب مجزية وتأمينات.. 15 صورة بتفاصيل فرص عمل في القاهرة والجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

يهتم عدد كبير من الشباب، بالبحث عن فرص عمل متاحة في القاهرة والجيزة، خاصة أنهما من أهم المقاصد التي يلجأ لها العديد من الباحثين والراغبين في الحصول على فرص عمل.

وكشفت وزارة العمل، عن توفير 4962 فرصة عمل تلقتها من 94 شركة قطاع خاص، بـ18 محافظة من بينها القاهرة والجيزة، منها لأصحاب القُدرات الخاصة "ذوي الهمم".

وتأتي فرص ووظائف العمل المتاحة، برواتب مجزية تصل لـ7500 جنيهًا في بعض الوظائف، وتُحدد فرص العمل الأخرى حسب المقابلة وفقًا للحد الأدنى للأجور، فضلًا عن التأمين الصحي والاجتماعي.

وجاءت تخصصات 4962 فرص العمل في المجالات التالية:

– مدرسين جميع التخصصات.

– مسئول ائتمان.

– محاسبين.

– مترجم صيني.

– أخصائى مكتبات.

– قائد فريق.

– محصل.

– موظفين استقبال فرع.

– بائعين.

– تلى سيلز.

– خدمة عملاء.

– أخصائى موارد بشرية.

– مدير قسم جودة.

– مدير إنتاج.

– أخصائى تمريض.

– متخصص تسويق.

– مشرف خطوط إنتاج.

– منسقين ميدانيين.

– اخصائى تمويل.

– أمين مخازن.

– مهندسين كهرباء وميكانيكا.

– إنتاج وجودة وفلزات.

– سكرتارية.

– أعمال إدارية.

– سائقين رخصة أولى وثانية وثالثة.

– مندوبين مبيعات.

– مراقبين جودة.

– فنيين جميع التخصصات.

– مشرفي إنتاج.

– أفراد أمن.

– عمال خياطة بجميع الأقسام.

– عمال إنتاج.

– عمال نظافة.

– تخصصات أخرى.

ويمكن التقديم على فرص العمل الجديدة خلال شهر أغسطس 2024 الجاري، من خلال:

- مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر.

- مديريات العمل بالمحافظات.

- أرقام وعناوين الشركات المُرفقة مع هذا البيان.

- الموقع الرسمي لوزارة العمل على الإنترنت.