شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الموسم الأول لبرنامج "خليني أقولك".. الوعى وتفنيد الشائعات الهدف الرئيسى والان مع تفاصيل الخبر

تختتم الكاتبة الصحفية همت سلامة، رئيس التحرير التنفيذي لـ"الخليج 365"، الموسم الأول من برنامج "خلينى أقولك"، بحلقة حصاد تستعرض فيها أبرز ما تناولته على مدار 15 حلقة، والتي سلطت الضوء من خلالها على الشائعات المنتشرة عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة طوال الفترة الماضية والمتعلقة بأمور وقضايا وملفات مختلفة تهم المواطن، لتعمل عبر البرنامج على توضيحها وتصحيحها من أجل توعية المواطنين.

قالت الكاتبة الصحفية همت سلامة، في ختام حلقات الموسم الأول لبرنامجها: "أهلاً بيكم.. الموسم الأول من برنامج "خلينى أقولك" خلص.. هدفنا طول الوقت كان الوعي.. الوعي بكل اللي بيحصل حوالينا.. الوعي اللي يخليك متصدقش أي حاجة وخلاص.. الوعى اللي يخليك تفرق بين الأخبار الصح والـ Fake.. الوعي بكل الأخبار والصور والفيديوهات اللي بتنتشر حوالينا وكتير منها غلط.. عشان تعرف الحقيقة وبس".

وقالت: "في الموسم الأول يارب نكون قدرنا نوصل لحضراتكم جزء من الحقيقة.. وفي الموسم الثاني بنوعدكم بشكل مختلف، وموضوعات مختلفة، وروح جديدة نجدد بيها عهدنا وثقتنا مع حضراتكم".

وأضافت همت سلامة: "هدفنا الأول والأخير في البرنامج هنا إننا نقولك دا غلط ودا صح.. بس الثابت معانا إننا هنفضل ندور علي الصح والحقيقة عشان مش كل اللي تسمعه تصدقه.. والنهارده هنقدم أجزاء من حلقات الموسم الأول اللي نالت إعجابكم وكان عليها تفاعل كبير.. وزى كل حلقة.. دا برنامج "خلينى أقولك".. وأنا همت سلامة".

وتابعت تعليقًا على استعراض حلقة الحصاد لمقاطع مميزة من أبرز فقرات الموسم الأول للبرنامج، بقولها: "اللي شوفتوه ده أبرز الموضوعات اللي ناقشناها وصححناها، وأبرز الشائعات اللي حضراتكم طول الوقت كنتوا بتسألوا عن مدى صحتها أو اللي كانت منتشرة علي السوشيال ميديا والناس مصدقاها عادى.. نتمنى في الموسم الجديد من البرنامج نكون عند حسن ظن حضراتكم ونقدم ما ينفع الناس ويمكث في الأرض".