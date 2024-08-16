شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك الصادرات بمطار القاهرة تضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية وألبان الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

تمكن رجال الجمارك بالادارة العامة للصادرات الجوية بمطار القاهرة، برئاسة أحمد عبد المحسن الشهاوي من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية وألبان الأطفال بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955وتعديلاته، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنه 1975.

أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على البضائع المصدرة بجمرك صادر مصر للطيران، أشتبه محمود عمارة رئيس قسم الحركة فى مشمول البيان الجمركي رقم 455150 لسنة 2024 بإسم شركة أ. أ والصنف طبقاً للمستندات المقدمة عبارة عن ملابس وأحذية ورش حرفية.

وبالعرض على محمد حافظ مدير الجمرك، قام بتشكيل لجنة لكشف ومعاينة المشمول برئاسة رفيق زكى مدير الحركة وعضوية محمد فارس ووائل عبد الفتاح وأسامة صلاح وخالد إبراهيم ومحمد حامد مدير التعريفة، فتبين وجود عدد 1526 علبة أدوية بشرية مصرية الصنع منها صنف ليبراكس المدرج بجدول المخدرات مخبأة داخل الطرود وكمية من لبن أطفال وإكسسوارات وحلى غواية، وذلك دون الحصول على الموافقات المطلوبة في هذا الشأن، وبلغت قيمة المضبوطات 164 ألف جنيه.

قرر أحمد الشهاوي مدير عام جمارك الصادرات والواردات الجوية إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 4 وإخطار الجهات المختصة.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحه الجمارك، وهالة محمود مستشار رئيس المصلحة لشئون قرية البضائع بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركيه وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.