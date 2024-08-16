خطيب الجمعة بالأزهر: الأنانية سبب رئيسي للمشكلات المجتمعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

ألقى خطبة الجمعة اليوم بالجامع الأزهر، الدكتور ربيع الغفير، أستاذ اللغويات بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بالقاهرة، ودار موضوعها حول "السعي في قضاء حوائج الناس".

وقال الدكتور ربيع الغفير، لقد حثنا الإسلام على التكافل الاجتماعي؛ من أجل بناء مجتمعات متماسكة تقوم على التعاون والعناية بالضعفاء، لأن الترابط هو السبيل لتحقيق الرقي الحضاري للمجتمعات، وهو الأساس المتين الذي بني عليه المجتمع الإسلامي الذي عرف بقوته وصلابته، وما تحقق من أزدهار لهذا المجتمع لم يكن إلا بفضل قيم التعاون والتكاتف بين جميع أفراد المجتمع في شتى المجالات، وذلك لأن التآلف سبب الاعتصام والوحدة، وبه يحصل التوحد بين المسلمين، ويتماسك المجتمع وتنتشر الطمأنينة بين الناس وتتلاشى الصراعات .

وأكد أن مساعدة الآخرين وقضاء حوائجهم ليس مجرد عمل خير نؤجر عليه، بل هو طريق سام للارتقاء بروحنا إلى منزلة عليا عند الله تعالى، فمن خلال فعل الخير ونفع الناس، نقترب من الله وننال محبته، كما جاء في الحديث الشريف "أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس"، إننا بهذا العمل النبيل لا نساعد الآخرين فحسب، بل نفتح لأنفسنا أبواب الخير والبركات، لأنه عمل مجتمعي له أثر كبير على المجتمع بأكمله من خلال نشر الخيرات والمساعدة المتبادلة بين أفراد المجتمع، وما أعظم أن يوفقك الله لتكون سببًا في إدخال السرور والبشر على الآخرين.

وأوضح أن المشكلات التي تعاني منها مجتمعاتنا المعاصرة اليوم، إنما هي بسبب الأنانية التي تغلبت علينا، وبات كل فرد منا منشغلا بنفسه ومصالحه الخاصة، فكثرت قطيعة الأرحام، وزاد التنازع على الحقوق، وقلت الرحمة بين أفراد المجتمع، وهذه الأمراض هي الآفة التي ابتليت بها مجتمعاتنا، ولن نتمكن من تحقيق التقدم والازدهار في أي من المجالات، ما دامت هذه الآفة منتشرة في مجتمعاتنا.

وشدد الغفير على ضرورة العودة إلى القيم الإسلامية والتعاون فيما بيننا ومد يد العون للضعفاء والمحتاجين، لأن هذا هو السبيل الوحيد لبناء مجتمعات قوية متماسكة، قادرة على مواجهة التحديات التي تواجهها، لأن التكافل الاجتماعي ليس مجرد عمل خيري، بل هو استثمار في مستقبل مجتمعنا، ووسيلة لنيل رضا الله تعالى.

وبين خطيب الجامع الأزهر أن الإسلام يدعونا إلى بذل الخير في كل وقت وفي كل مكان، حتى لو كان هذا الخير قليلاً، فكل عمل صالح له أجر عظيم عند الله تعالى، ولا يضيع أجر من أحسن عملاً، وعلينا أن نسعى جاهدين لفعل الخير، ومساعدة المحتاجين، والتقرب إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة.