محافظ الجيزة يكشف موعد افتتاح سوق العياط الحضاري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشف المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، عن موعد افتتاح سوق العياط الحضاري.

وقال "النجار"، في تصريحات صحفية، إنه سيتم افتتاح سوق العياط الحضاري قريبًا.

وأضاف محافظ الجيزة، أن المشروع من سيقضي على ظاهرة الأسواق العشوائية بالمدينة ومحيطها وما يتبعها من سلوكيات تؤثر على المظهر الحضاري.

وأشار "المحافظ"، إلى أن السوق يضم جميع الخدمات والسلع الاستهلاكية والفاكهة والخضر واللحوم والأسماك، مؤكدًا على أنه سيتم تخصيص مواقع داخل السوق لعرض السلع الموسمية كشوادر بيع حلوى المولد النبوى وسلع رمضان؛ لمنع إقامة الشودار الخاصة بها بنهر الطرق والشوارع.

وكان المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، وجه رئيس مركز ومدينة العياط، بسرعة إنهاء الإجراءات الإدارية الخاصة بتسليم العقود وتركيب عدادات المرافق بالسوق الحضاري بالعياط؛ تمهيدًا لافتتاحه وضم الباعة الجائلين بنطاق المدينة، واستيعاب حركة البيع والشراء بصورة حضارية، ورفع مستوى الخدمات المقدمة لأهالي العياط.