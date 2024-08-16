ضبط سيدة تدير كيانًا تعليميًا غير مرخص للنصب على المواطنين بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من القبض على سيدة في الإسكندرية بتهمة إدارة كيان تعليمي غير مرخص، وذلك للنصب والاحتيال على المواطنين.

وتبين من التحريات أن السيدة كانت تدير هذا الكيان في دائرة قسم شرطة أول الرمل، وتدعي منح شهادات دراسية ودورات تدريبية في مجالات متعددة، مستغلةً ذلك لإيهام العملاء بفرص العمل في مستشفيات وشركات كبرى مقابل مبالغ مالية، وهي مزاعم لا تمت للحقيقة بصلة.

بعد استصدار إذن قانوني، داهمت الشرطة مقر الكيان وضبطت السيدة وبحوزتها شهادات دراسية مزورة، طلبات واستمارات تسجيل، مطبوعات دعائية، وأجهزة حاسب آلي تحتوي على أدلة تثبت نشاطها الإجرامي. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها.