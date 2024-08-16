شكرا لقرائتكم خبر عن الدكتورة سحر السنباطى: زواج الأطفال جريمة بحق الفتيات الأبرياء وسنتصدى لها والان مع تفاصيل الخبر

أدان المجلس القومي للطفولة والأمومة، واقعة وفاة طفلة الغربية ذات ال 15 عامًا على يد زوجها بعد مشاجرة نشبت بينهما، مقدمًا خالص العزاء لأسرة الطفلة المجني عليها.

ووجهت"السنباطي" الإدارة العامة لـ نجدة الطفل والوحدة العامة لحماية الطفولة بمحافظة الغربية والوحدة الفرعية بمركز ومدينة كفر الزيات بمتابعة الواقعة لتقديم الدعم اللازم لأسرة الطفلة المجني عليها.

وأكدت "السنباطي" ان الطفلة في هذا السن لم تتح لها الفرص الكافية لتنضج من الناحية العاطفية والاجتماعية والجسدية والعقلية ولم يتسع لها المجال لتطوير مهاراتها وتنمية إمكانياتها المعرفية واكتشاف الذات ومعرفة قدرتها علي تحمل المسئولية العامة والأسرية وهو ما تكشفه هذه الواقعة، مشيرة الى انه بغض النظر عن الأسباب والمبررات التي دفعت والدة الطفلة لتزويجها من المتهم وهو أيضا لم يبلغ السن القانونية للزواج ومن ثم لم يقدر علي تحمل المسئولية الأسرية فكانت النتيجة إزهاق روح طفلة بريئة.

وطالب المجلس بمعاقبة المتورطين، مستنكرًا إصرار الأهالي من الاستمرار فى هذه الجريمة التي تنتهك الحقوق الإنسانية لفتياتنا الأبرياء، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الوقائع.

كما طالب المجلس القومي للطفولة والأمومة بسرعة إصدار قانون يجرم ويحظر زواج الأطفال، مناشدًا المواطنين عدم التواني عن الإبلاغ عن تلك الجريمة التي تفسد على الفتيات الأطفال حياتهن وتسبب في جرح غائر في نفوسهن، من خلال آليات الشكاوى والإبلاغ والمتمثلة في الإدارة العامة لنجدة الطفل عن طريق رقم الخط الساخن 16000، أو من خلال تطبيق الواتس اب على الرقم 01102121600، أو من خلال صفحات المجلس القومي للطفولة والأمومة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.