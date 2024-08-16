شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يتفقد أعمال استكمال إزالة 4 أدوار بعقار مخالف والان مع تفاصيل الخبر

تابع الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة اليوم الجمعة أعمال استكمال إزالة 4 أدوار مخالفة بالعقار 11 شارع محمد كامل الحارونى بحى شرق مدينة نصر .

ووجه محافظ القاهرة بسرعة الانتهاء من أعمال الإزالة مؤكدًا أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة مستمرة فى إزالة العقارات المخالفة مهما كان حجمها أو موقعها دون استثناء لتنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة.

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لفرض سيادة القانون والتعامل بحسم مع مخالفات البناء وإزالة التعديات بصورة فورية ، وأن تواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة جهودها على مدار اليوم لرصد أى أعمال بناء مخالف والتعامل الفورى معها .

يذكر أن محافظ القاهرة قد أصدرًا قراراً بإحالة المخالف للنيابة، وإزالة الإدوار المخالفة .

رافق محافظ القاهرة فى جولته م. منى البطراوى نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، واللواء يحيى الأدغم السكرتير العام، وعدد من قيادات المحافظة.