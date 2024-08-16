شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك الطرود بمطار القاهرة تضبط محاولة تهريب ترامادول فى طرد "ملبس" والان مع تفاصيل الخبر

تمكن رجال جمارك البريد السريع بمطار القاهرة برئاسة عماد عزت مدير الجمرك بقرية البضائع بمطار القاهرة، بالتنسيق مع ادارة مكافحة المخدرات وإدارة البحث الجنائي بقرية البضائع بميناء القاهرة الجوي، من ضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية وغيرها من القوانين واللوائح المنظمة لذلك.

أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الطرود البريدية بالوردية المسائية بصادر جمرك البريد السريع برئاسة حمدان حسن عبد العزيز رئيس الوردية تم الاشتباه في مشمول أحد البوالص المصدرة إلى الرياض بالسعودية ومشمولها طبقا للمستندات المقدمة عبارة عن مأكولات جافة ومكسرات وحلوي (ملبس) مغلفة.

وتم تكليف وائل شعبان وياسر شوكت والشحات شعبان بالمعاينة الفعلية للطرد فتبين وجود 164 قرص أحمر اللون ملفوف بالسوليفان يشتبه أن تكون من الأقراص المخدرة، بعرضها على إدارة مكافحة المخدرات بمطار القاهرة الجوي، أفادت أن المشمول هو لأقراص الترامادول المخدرة.

قرر محمد محمود مدير عام جمارك الطرود البريدية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 2 لسنة 2024 بعد العرض على هاله محمود مستشار رئيس المصلحة المشرف علي قرية البضائع.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.