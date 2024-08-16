شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: لن نقبل بمفاوضات ممتدة عبثية ونتحرك مع قطر وأمريكا لسد الفجوات والان مع تفاصيل الخبر

أكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي، استمرارهم في التواصل لتحقيق فوري لوقف اطلاق النار ولن نقبل بمفاوضات ممتدة عبثية كما حدث في السابق، موضحا أن الهدف هو تنفيذ حل الدولتين والأمور والمعايير واضحة وكل ما يريدونه توافر الإرادة السياسية الجادة لحل الدولتين.

وأضاف وزير الخارجية خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اللبناني، أنهم يتحركون بشكل جدي مع اصدقاءنا في قطر لطرح حلول لا تمس الثوابت خاصة فيما يتعلق بتشغيل معبر رفح، مشددا على أن المواقف المصرية ثابتة وواضحة وفي أمور فيها فجوات نقدم أفكار وطروحات لعبور هذه الفجوات وننسق مع الأطراف المعنية حتى يكون هناك حلول تفضي الى وقف اطلاق النار.

وتابع: "هدفنا من مفاوضات غزة وقف العدوان الإسرائيلي ووقف العمليات العسكرية بالقطاع ونعمل على تقديم أفكار ونطرح حلولا لسد الثغرات المتعلقة بالمفاوضات لوقف إطلاق النار، كما نتحرك بشكل جدي مع الجانبين القطري والأمريكي لسد الفجوات المتعلقة بمفاوضات غزة ونبذل جهود مكثفة للوصول إلى حل شامل وعادل ودائم للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين".

كما أكد الوزير بدر عبد العاطي دعم مصر تنفيذ القرار 1701 بكل جوانبه ومن جميع الأطراف لتعزيز الأمن والاستقرار على الجنوب اللبناني، والدعم بشكل كامل تمديد ولاية قوات يونيفيل عاما إضافيا لتهدئة الوضع على الجنوب اللبناني.