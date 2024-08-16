شكرا لقرائتكم خبر عن بعد جرائم سفاح التجمع.. أشهر 8 سفاحين اتهموا فى قتل أكبر عدد من السيدات والان مع تفاصيل الخبر

ينظر سفاح التجمع، معاقبته جريمة قتل 3 سيدات والتخلص من جثثهم التي قد تصل للإعدام حسب ما جاء بقانون العقوبات، فهناك العديد من السفاحين الذين تورطوا في جرائم قتل مروعة استهدفت النساء بشكل خاص، ينشر الخليج 365 بعض أشهر السفاحين الذين ارتكبوا جرائم قتل ضد عدد كبير من النساء:

1. تيد بندي (Ted Bundy)

- الولايات المتحدة الأمريكية: يعتبر تيد بندي من أشهر السفاحين في التاريخ الأمريكي. اعترف بقتل 30 امرأة على الأقل خلال السبعينيات، رغم أن العدد الحقيقي قد يكون أعلى. كان يستدرج ضحاياه ويستغل مظهره الجذاب وثقته العالية في نفسه.

2. جاك السفاح (Jack the Ripper)

- المملكة المتحدة: أحد أشهر السفاحين على الإطلاق، نشط في لندن خلال عام 1888. يُعتقد أنه قتل خمس نساء على الأقل، جميعهن من العاملات في مجال الدعارة. هويته الحقيقية ظلت لغزًا حتى اليوم.

3. أندريه تشيكاتيلو (Andrei Chikatilo)

- الاتحاد السوفيتي (روسيا): يُعرف باسم "جزار روستوف"، وهو أحد أخطر السفاحين في التاريخ الروسي. أدين بقتل 52 شخصًا، معظمهم من النساء والأطفال، بين عامي 1978 و1990.

4. غاري ريدجواي (Gary Ridgway)

- الولايات المتحدة الأمريكية: يُعرف أيضًا باسم "قاتل نهر غرين". اعترف بقتل 49 امرأة، معظمهن من العاملات في الدعارة والمشردات، في منطقة سياتل خلال الثمانينيات والتسعينيات.

5. سامويل ليتل (Samuel Little)

- الولايات المتحدة الأمريكية: يعتبر سامويل ليتل من أكثر السفاحين فتكًا في التاريخ الأمريكي. اعترف بقتل 93 امرأة بين عامي 1970 و2005. كان يستهدف النساء المهمشات في المجتمع، وخاصة العاملات في الدعارة.

6. بيدرو ألونسو لوبيز (Pedro Alonso López)

- كولومبيا والإكوادور وبيرو: يُعرف باسم "وحش الأنديز"، ويُعتقد أنه قتل أكثر من 300 فتاة شابة في أمريكا الجنوبية خلال السبعينيات. تم القبض عليه وإدانته بقتل 110 فتيات.

7. جون واين غايسي (John Wayne Gacy)

- الولايات المتحدة الأمريكية: قتل 33 شابًا وصبيًا في السبعينيات. اشتهر بشخصيته المرعبة كـ"مهرج القاتل"، وكان يستدرج ضحاياه إلى منزله قبل أن يقوم بتعذيبهم وقتلهم.

8. إيلين وورنوس (Aileen Wuornos)

- الولايات المتحدة الأمريكية: رغم أن معظم السفاحين هم من الرجال، إلا أن إيلين وورنوس تعتبر من أخطر النساء السفاحات. قتلت سبعة رجال بين عامي 1989 و1990، وكانت تدعي أن الضحايا حاولوا الاعتداء عليها.