شكرا لقرائتكم خبر عن بيان مصرى قطرى أمريكى: محادثات وقف إطلاق النار بغزة كانت جادة وبناءه والان مع تفاصيل الخبر

صدر بيان مصري قطري امريكي بشأن مفاوضات وقف اطلاق النار في غزة، وأكد البيان أن محادثات وقف اطلاق النار بغزة كانت جادة وبناءه وأجريت في أجواء إيجابية، وفق ما أفادت اكسترا نيوز.

وقال البيان إن واشنطن قدمت بدعم من القاهرة والدوحة اقتراحا لتقليص الفجوات بين الطرفين والتوافق مع المبادئ التي وضعها الرئيس بايدن 31 مايو الماضي.