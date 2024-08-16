أخبار مصر

بيان مصرى قطرى أمريكى: محادثات وقف إطلاق النار بغزة كانت جادة وبناءه

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن بيان مصرى قطرى أمريكى: محادثات وقف إطلاق النار بغزة كانت جادة وبناءه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب محمد شعلان

الجمعة، 16 أغسطس 2024 05:12 م

صدر بيان مصري قطري امريكي بشأن مفاوضات وقف اطلاق النار في غزة، وأكد البيان أن محادثات وقف اطلاق النار بغزة كانت جادة وبناءه وأجريت في أجواء إيجابية، وفق ما أفادت اكسترا نيوز.

 

وقال البيان إن واشنطن قدمت بدعم من القاهرة والدوحة اقتراحا لتقليص الفجوات بين الطرفين والتوافق مع المبادئ التي وضعها الرئيس بايدن 31 مايو الماضي.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements