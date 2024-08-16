شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران يتابع استعدادات استقبال ضيوف معرض "مصر الدولى للطيران والفضاء 2024" والان مع تفاصيل الخبر

تفقد الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، اليوم الجمعة، مطار العلمين الدولي للاطمئنان على ما تم من تجهيزات وترتيبات لوجستية بالمطار، وكذلك الاطمئنان على تسخير كافة الإمكانيات لتقديم جميع التيسيرات اللازمة للضيوف والوفود المشاركين في معرض "مصر الدولي للطيران والفضاء 2024"، المقرر اقامته بمدينه العلمين الجديدة اوائل شهر سبتمبر القادم.

وبدأ الوزير جولته بمتابعة انتظامية العمل وحركة التشغيل بالمطار حيث تفقد صالات السفر والوصول، وكاونترات الجوازات ومنطقة سيور الحقائب والبنوك العاملة داخل صالة الوصول والمعنية بإجراءات تأشيرة الركاب الأجانب، ومنطقه الأسواق الحرة للتأكد من مستوى الخدمات المقدمة للعملاء، بالإضافة إلى تفقد جميع الاستراحات الخاصة بدرجة رجال الأعمال، لمتابعة استعدادات المطار لاستقبال ضيوف المعرض والاطمئنان على كافة الترتيبات، موجهًا بضرورة اتخاذ بعض الاجراءات التي تدعم تقديم كافة التسهيلات اللازمة لاستقبال ضيوف مصر المشاركين في هذا الحدث الهام.

كما تفقد الخدمات التى تقوم بها سلطات المطار لتسهيل وصول وسفر الوفود المشاركة، مشددًا بضرورة تكثيف وتوزيع عدد المنسقين العاملين بالمطار بجانب تواجد فرق العمل من العلاقات العامة على مدار الساعة للمشاركة في استقبال الضيوف وتسهيل إجراءات وصولهم وسفرهم بسهولة ويسر؛ مؤكدًا على أن الدولة المصرية تحرص على توفير كل ما يلزم من إمكانيات وقدرات لنجاح هذا المعرض، الذي يمثل فرصة هامة لتسليط الضوء على التطور الكبير في مجال صناعه النقل الجوي.

وأشار الوزير إلى أن إنطلاق المعرض بمدينة العلمين الجديدة بقيمتها كمدينة عالمية، وإحتضانها لهذا الحدث الكبير يدعم من مكانتها الرائدة على خريطة السياحة العالمية؛ خاصة في ضوء ما تتمتع به من إمكانيات وموقع استراتيجي متميز، يجعلها رمزًا بارزًا لما تحققه الدولة المصرية من إنجازات تنموية يشير إلى رؤيتها المستقبلية الواعدة.



جولة وزير الطيران



جولة وزير الطيران



جولة وزير الطيران



جولة وزير الطيران



جولة وزير الطيران



جولة وزير الطيران



جولة وزير الطيران



جولة وزير الطيران



جولة وزير الطيران



جولة وزير الطيران



جولة وزير الطيران