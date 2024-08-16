جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة

محمد اسماعيل - القاهرة - (أ ش أ):

تمكن رجال جمارك مطار القاهرة، برئاسة عماد عزت، مدير الجمرك بقرية البضائع بمطار القاهرة، بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات وإدارة البحث الجنائي بقرية البضائع بميناء القاهره الجوي، من ضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات وقانون الجمارك وقانون الاستيراد والتصدير وغيرها من القوانين واللوائح المنظمة.

وأوضح المصادر، أنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الطرود البريدية بالوردية المسائية بصادر جمرك البريد السريع برئاسة حمدان حسن عبد العزيز، رئيس الوردية، تم الاشتباه في مشمول أحد البوالص المصدرة إلى الرياض بالسعودية ومشمولها طبقا للمستندات المقدمة عبارة عن مأكولات جافة ومكسرات وحلوي (ملبس) مغلفة.

وتم تكليف وائل شعبان وياسر شوكت والشحات شعبان، بالمعاينة الفعلية للطرد، فتبين وجود 164 قرص أحمر اللون ملفوف بالسوليفان يشتبه أن تكون من الأقراص المخدرة، بعرضها علي إدارة مكافحة المخدرات بمطار القاهرة الجوي، أفادت أن المشمول هو لأقراص الترامادول المخدرة.

وقرر محمد محمود، مدير عام جمارك الطرود البريدية، إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي بعد العرض على هاله محمود مستشار رئيس المصلحة المشرف علي قرية البضائع.