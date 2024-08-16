وزير الأوقاف ينعى مؤذنا توفي بالمسجد بالدقهلية قبل صلاة الجمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

تقدم الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف، بخالص العزاء لأسرة رمضان محمد عبدالعزيز إبراهيم مؤذن مسجد النور بالدمايرة، التابعة لإدارة أوقاف جمصة بالدقهلية، والذي توفي داخل المسجد وقت قراءة قرآن الجمعة أثناء عمله منتظرًا أذان الجمعة، سائلًا الله (عز وجل) أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

ووجه وزير الأوقاف مديرية الدقهلية بتقديم واجب العزاء نيابة عنه، وقررصرف (30) ألف جنيه إعانة عاجلة لأسرة المؤذن المتوفى من الموارد الذاتية للوزارة من باب البر، إضافة إلى جميع مستحقاته المالية، والتوجيه بسرعة صرف المبلغ المقرر وجميع المستحقات الأخرى، وذلك بناءً على خطاب المديرية الذي أكدت فيه وفاة المؤذن بمسجده أثناء انتظاره أذان الجمعة وأدائه لعمله.