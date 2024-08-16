مدير تصدير الحجر الزراعي يكشف خطة الوزارة لتعزيز الصادرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-عمرو صالح:

كشف الدكتور محمد المنسي مدير خدمة المصدرين بالحجر الزراعي بوزارة الزراعة، عن خطة الوزارة خلال الفترة المقبلة لتعزيز الصادرات المصرية لمختلف دول العالم.

وقال المنسي لمصراوي،: "نعمل خلال الفترة الحالية على تحسين جودة المنتج ورفعها لأعلى مستوى وفتح أسواق خارجية جديدة بمختلف دول العالم"، مشيرًا إلى أن هناك طلب على المنتجات الزراعية المصرية كونها تتميز بجودة ممتازة نتيجة للبيئة المناخية التي زرعت بها.

ولفت المنسي إلى أن صادرات مصر بداية من يناير 2024 وحتى أغسطس الحالي وصلت لـ 5 ملايين 660 ألف طن أي بزيادة 440000 ألف عن عن صادرات العام الماضي التي كانت قد وصلت لـ5 ملايين و220 ألف طن.

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