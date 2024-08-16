الصحة العالمية: لا يتوفر حالياً دواء محدد لعلاج مرض جدري القردة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - حسن مرسي:

أعلن طارق ياساريفيتش، المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، عن إعلان حالة الطوارئ العامة عقب تفشي مرض جدري القردة، والذي يعد أول ظهور لهذا النوع من المرض خارج القارة الأفريقية.

في تصريح عبر قناة القاهرة الإخبارية، أكد المتحدث على ضرورة توافر الموارد اللازمة للتصدي لهذا التفشي، كما دعا كافة الدول لإجراء فحوصات دقيقة للأشخاص المصابين بالمرض.

وأفاد المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية بأنه لا يتوفر حالياً دواء محدد لعلاج مرض جدري القردة، إلا أن المنظمة تعمل على تأمين بعض الأدوية الوقائية للحد من انتشار الفيروس، مؤكدًا على أهمية التنسيق الدولي لتحديد مناطق انتشار المرض وفهم كيفية تعامل النظم الصحية معه.

وأوضح المتحدث أن مرض جدري القردة ينتقل بشكل مباشر من خلال التواصل مع المرضى, ويتسبب بأعراض تشمل الحمى والطفح الجلدي وآلام شديدة. وأضاف أنه ينبغي تعزيز إنتاج لقاحات مكافحة المرض، حيث توجد نوعان مختلفان من فيروس جدري القردة أحدهما منتشر عالمياً.

كما أشار ياساريفيتش إلى الحاجة الملحة للتعرف على أماكن انتشار المرض ومنع تفشيه، فضلاً عن توفير الرعاية الطبية اللازمة لمرضى جدري القردة وعزلهم عن الآخرين لضمان الحد من انتقال العدوى.