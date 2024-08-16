شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الأوكراني يعلن إحراز تقدم فى كورسك.. وموسكو: دمرنا مقاتلة أوكرانية والان مع تفاصيل الخبر

أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن الجيش الأوكراني أعلن أنه أحرز تقدما في منطقة كورسك الروسية.

كما أفادت القناة بأن وزارة الدفاع الروسية أعلنت تدمير مقاتلة أوكرانية من طراز سو-24 بصاروخ إسكندر-إم في مطار مقاطعة دنيبروبتروفسك.

وأكد مساعد الرئيس الروسى، نيكولاى باتروشيف، أن هجوم القوات المسلحة الأوكرانية على مقاطعة كورسك الروسية، تم التخطيط له بمشاركة حلف شمال الأطلسى وأجهزة المخابرات الغربية، مشيرًا إلى أنه لم يكن بمقدور كييف أن تخاطر بدخول الأراضى الروسية، لولا مشاركة هذه القوى لها.

ونقلت وكالة "سبوتنك" عن باتروشيف قوله: "إن الغرب هو الذي وضع المجلس العسكري الإجرامي على رأس أوكرانيا، حيث قامت دول الناتو بتزويد كييف بالأسلحة والمدربين العسكريين، وتوفر المعلومات الاستخبارية باستمرار وتسيطر على تصرفات النازيين الجدد، كما تم التخطيط للعملية في مقاطعة كورسك، بمشاركة أعضاء حلف شمال الأطلسي وأجهزة المخابرات الغربية".