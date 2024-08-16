شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا العنف الرقمى ضد النساء سريع الانتشار؟ وكيف يمكن مواجهته؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون ندوة بعنوان "العنف الرقمي ضد النساء وتحديد الفنانين والمشاهير" بإشراف مي صالح استشاري اجتماعي، وتنظيم حازم الملاح، وحضور سميرة الجزار عضو مجلس النواب، وأوضحت مي صالح في بداية الندوة أن العنف الرقمي ضد النساء يتميز بصفات وحشية ذات تأثير سلبي كبير، ويوجد من يواجه هذا العنف، ومنهن من يسكت عنه ويتأثر به، وتوجد نماذج من السيدات تعرضن للعنف الرقمي منهن أيضا المشهور كالنجمات والفنانات أسماء منير، ومشهد منى زكي في فيلم "أصحاب ولا عز" والفنانة أنجي وجدان، ومنهن السيدات التي تمارس مهن غير مألوفة لهن ولكن بقدرتهن أصبحت فيها.

وتابعت أن مواجهة العنف الرقمي عبر وسائل التواصل الاجتماعي تتطلب تحسين الوعي لدى جميع النساء من التركيز على الإيجابيات، واستخدام وسائل الحماية التي تمنحها كثيرا من التطبيقات كغلق التعليقات، أو تحديد المشاهدون للمحتوى والمتابعة دون القلق من التعرض للعنف، أيضا تطبيق الدعم الاجتماعي والتواجد في البيئات الإيجابية التي تعزز من عمل السيدات وممارستهن الحياة الطبيعة وحرياتهن دون خوف أو قلق، كذلك طلب الدعم القانوني والإبلاغ فورا عن أي عنف قد تتعرض المرأة له، ولا يقتصر العنف ضد المرأة على الضرب، وإنما يشمل الإهانة اللفظية، والتعرض للابتزاز، والعنف الاقتصادي وحجبها من التحكم في الأمور المالية.

وتابعت مي صالح أن العنف الرقمي يتميز بصفات خطيرة، التعامل معها يتطلب التمسك بالخطوات السابقة، حيث أنه أشد خطورة من حيث عدم معرفة المتسبب الحقيقي في نشر العنف ضدهن، بسب استعمال أسماء غير حقيقة وأجهزة إلكترونية مستعارة، وأيضا اعتماده على التكنولوجيا الحديثة واستخدامها بشكل سيء في زيادة التعليقات غير الحقيقة والاعتماد على صنع محتوى رائج ليتسبب في تحقيق اعلى المشاهدات وذلك لأنه يحتوي على مشاهد لسيدة تتعرض للعنف أو الإهانة من سيدة أخرى أو رجل.

وقالت سميرة الجزار عضو مجلس النواب أن مواجهة العنف الرقمي عبر وسائل التواصل الاجتماعي يحتاج لتوفير الحماية والرعاية للفتيات من الأبوين لتصبح الفتيات قادرة على التعامل ومواجهة أي عنف وحماية انفسهن، وأيضا التركيز أكثر على ايجابيات السوشيال ميديا وأنها أداة تمنح التطوير عند استغلالها بالطرق الصحيحة من متابعة محتويات هادفة كتعلم لغة جديدة، مهارات فنية مختلفة، استغلالها في التفاعل والتواصل واكتساب خبرات من تجارب الآخرين



العنف الرقمي ضد النساء 2



العنف الرقمي ضد النساء