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نقابة المهن التعليمية تنفى سحب لقب مدرس من طلاب كلية آداب ودار علوم

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القاهرة - سامية سيد - نفت نقابة المهن التعليمية ، مايتردد على بعض صفحات التواصل الاجتماعى ، بأن نقابة المعلمين قررت سحب لقب مدرس من طلاب كلية آداب ودار علوم وخدمة اجتماعية.

وتؤكد نقابة المهن التعليمية، أنه لايوجد مايسمى "لقب مدرس"، فى منظومة التعليم ، وأن العمل فى مهنة ورسالة التدريس، هى رسالة سامية لتربية وتعليم الأجيال .

وأوضحت نقابة المهن التعليمية، أن الحصول على عضوية نقابة المعلمين مثل جميع النقابات ، غير متاحه للطلاب الذين مازالوا فى مرحلة الدراسة الجامعية ، وأن العضوية تستلزم أن يكون خريج وعلى رأس العمل، بمعنى أن يعمل معلما فى مدرسة أو مؤسسة تعليمية معتمدة من الإدارة التعليمية التابع لها ، ويتقدم للنقابة بالأوراق المطلوبة، وبالتالى يحصل على عضوية النقابة دون أى معوقات .


 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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