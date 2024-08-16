تخصص في الحشيش.. تفاصيل سقوط ديلر الوراق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، متهم بالاتجار في مخدر الحشيش في منطقة الوراق.

البداية عندما ورد إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بتورط المتهم في الاتجار بالمواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم إعداد كمين للمتهم، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق، والتي أمرت بقرارها السابق.