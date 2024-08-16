شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة توضح أسباب وجود بقع زيتية بأجزاء من المجرى المائى لترعة المريوطية والان مع تفاصيل الخبر

رصدت محافظة الجيزة تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا وفيديوهات للمجرى المائي لترعة المريوطية، ووجود بقع زيتية خضراء بأجزاء من المياه.

وكلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، بتشكيل لجنة من مديريات الزراعة والموارد المائية والري والوحدات المحلية المعنية وبالتعاون مع جهاز شئون البيئة لفحص الشكوى المشار إليها وأسبابها وسبل التعامل معها.

وقامت اللجنة المعنية بسحب عينات من مياه الترعة وقد تبين من المعاينات والنتائج الأولية بأن البقع ناتجة عن تدفق لصرف صحي راكد من منطقة أبو صير بمركز البدرشين، ناتج عن قيام إحدى سيارات كسح مياه الصرف الصحي بتصريف حمولتها بمسار الترعة.

وأوضحت محافظة الجيزة أن جهود الرصد والمتابعة بالتعاون مع مديرية الري قد تمكنت من ضبط إحدى سيارات الكسح اليوم أثناء قيامهم بتصريف حمولتها من الصرف الصحي بالمجرى المائي بالمخالفة للقانون.

وكلف المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف وتغليظ العقوبة والتحفظ على السيارة المخالفة بالتعاون مع الإدارة العامة لمرور الجيزة، بالإضافة إلى قيام الجهات المعنية بتطهير المجري المائي للترعة لإعادته لحالته الأولى.

كما كلف المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز المار بنطاقهم ترعة المريوطية وأي مجاري مائية بتشديد جهود الرصد والمتابعة لضبط أى سيارات تقوم بكسح مياه الصرف الصحي بالمصارف المائية للحفاظ على البيئة وضمان سلامة المياه المستخدمة في الزراعة، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات الرادعة حيال كل من تسول له نفسه إلحاق أي ضرر بالمجاري المائية أو تلويثها.

وفي السياق ذاته، أفادت مديرية الزراعة بأن مياه ترعة المريوطية لا تستخدم في ري الأراضي الزراعية بالمناطق التي شهدت وجود للبقع الزيتية في القطاع من منطقتي سقارة وشبرامنت بالبدرشين وحتى مدينة كرداسة.

وناشد المركز الإعلامي لمحافظة الجيزة المواطنين بالتعاون مع الجهاز التنفيذي والإبلاغ الفوري عن أي سلوكيات مماثلة والاتصال بالخط الساخن 114 عمليات محافظة الجيزة للتعامل مع تلك المخالفات في الحال.



بقع زيتية بأجزاء من المجرى المائي لترعة المريوطية



بقع زيتية بترعة المريوطية



بقع زيتية



تدفق لصرف صحي راكد بترعة المريوطية



ترعة المريوطية