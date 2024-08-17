مدير الأكاديمية العسكرية للدراسات يكشف مهام إعداد الضباط في الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة

محمد اسماعيل - القاهرة - حوار- محمد سامي:

قال اللواء أركان حرب الدكتور أحمد محمود صفي الدين، مدير الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، إن الأكاديمية تمنح العديد من الدرجات العلمية المعادلة من المجلس الأعلى للجامعات ومعترف بها دوليًا وإقليميًا.

وأضاف "صفي الدين"، حواره مع الخليج 365، أن الأكاديمية تنفرد على مستوى العالم في زيادة الخبرات، وتوثيق التعاون بينها وبين الجهات المختلفة خاصة فى الموضوعات الاستراتيجية والأمن القومي والأزمات والتفاوض، وذلك في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية وتزايد التهديدات والتحديات التى تواجهها مصر والمنطقة.

وإلى نص الحوار:

- ما هو تاريخ نشأة الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية؟

افتتحت الأكاديمية في السادس من مارس ١٩٦٥ بحضور الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، وشكلت لها هيئة تدريس من الخبراء الروس واقتصرت الدراسة على كلية الحرب العليا، ومع بداية الدورة الثانية لكلية الحرب العليا في سبتمبر ١٩٦٦ عقدت الدورة الأولى بكلية الدفاع الوطني، وتوقفت الدراسة بالأكاديمية من يونيو ١٩٦٧حتى ديسمبر ۱۹۷۳ وتأجلت دوراتها الأساسية لظروف الحرب وفى خلال هذه الفترة عقدت دورات قصيرة لكبار ضباط القوات المسلحة.

بعد نصر أكتوبر ۱۹۷۳استأنفت الدراسة بالأكاديمية، وتم ترجمة المراجع الروسية إلى اللغة العربية، وتم تدريس المناهج بواسطة أعضاء هيئة تدريس مصريين، وفي عام 1975 بدء استقبال الدارسين الوافدين من الدول العربية الشقيقة، وفي يونيو ۱۹۹۱ إنضم مركز الدراسات الإستراتيجية إلى تنظيم الأكاديمية لتكتمل منظومة التعليم الأكاديمي على المستوى التعبوي والإستراتيجي، وفي عام ١٩٩٤ تم فتح باب القبول للضباط الوافدين من باقي دول العالم الصديقة وبصدور القانون رقم ١٤٨ لعام ۲۰۲۲ اكتملت دائرة الدراسات العليا تحت قيادة الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية بإنضمام كلية القادة والأركان ولقد تم تغيير إسم الأكاديمية ليكون الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية وتضم كل من كلية القادة والأركان وكلية الحرب العليا وكلية الدفاع الوطني ومركز الدراسات، وتستمر الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية في تطوير الأداء في العملية التعليمية وبما يواكب الفكر المتطور في مختلف العلوم والفنون العسكرية والمدنية.

ما هي مهام الأكاديمية؟

هناك مجموعة من المهام التي تقوم بها الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، منها إعداد الضباط من القوات البرية والأفرع الرئيسية للقوات المسلحة لشغل وظائف القيادة وأركان الحرب لمستوى الوحدة والتشكيل لقواتهم في مختلف مستويات القيادات بالقوات المسلحة وذلك بعقد دراسات عليا للعلوم والفنون العسكرية على المستوى التكتيكي بكلية القادة والأركان، وتأهيل وتنمية قدرات ومهارات كبار ضباط القوات المسلحة لشغل المناصب العليا وذلك بعقد دراسات عليا للعلوم والفنون العسكرية على المستوى الاستراتيجي والتعبوي بكلية الحرب العليا وتأهيل وتنمية قدرات ومهارات من ترشحهم جهات عملهم من عسكريين ومن كبار العاملين المدنيين بالدولة وذلك بعقد دراسات عليا في الإستراتيجية القومية وكذلك تنمية الوعى المجتمعى من خلال عقد دورات ودراسات وبرامج ذات طابع خاص وندوات وحلقات نقاش في مجال الدراسات الإستراتيجية والأمن القومي بكلية الدفاع الوطني.

وتقوم الأكاديمية أيضًا، بالدراسات والتقديرات والتحليلات التفصيلية السياسية والإستراتيجية لكافة القضايا على مختلف الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية وتصور الحلول لكافة التحديات الحالية والمستقبلية المؤثرة على الأمن القومي بأبعاده المختلفة من خلال مركز الدراسات، والمساهمة في كل مايتعلق بالدراسات العسكرية العليا والبحث العلمي في المجال العسكرى والمجالات الأخرى التي ترتبط بتدعيم المقومات الاستراتيجية لجمهورية مصر العربية وذلك بعقد وحضور الندوات العلمية العسكرية الإستراتيجية الداخلية والخارجية، وتوثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الأكاديميات والهيئات العلمية المماثلة على كافة الأصعدة الداخلية والخارجية والعربية والإقليمية والدولية.

كيف يتم رسم السياسة العامة للدراسة والبحث العلمي داخل الأكاديمية؟

من يقوم برسم السياسة العامة للدراسة داخل المنشآت التعليمية العسكرية منها والمدنية هي المجالس التعليمية لتلك الكيانات، وفي الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية يوجد العديد من المجالس التعليمية الخاصة بكل كلية داخل الأكاديمية يترأسهم جميعاً المجلس الأعلى للأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية والذي يرأسه رئيس أركان حرب القوات المسلحة ويضم بعضويته العديد من كبار القادة العسكريين ويختص بالعديد من المهام، منها على سبيل المثال لا الحصر رسم السياسة العامة للدراسة والبحث العلمي في الأكاديمية والعمل على توجيهها وتنسيقها بما يتفق مع حاجات البلاد وتيسير تحقيق الأهداف القومية والعلمية للدولة والقوات المسلحة ، وإقرار مناهج الدراسة بالكليات التابعة للأكاديمية واقتراح تطويرها، ومنح الدرجات العلمية والفخرية للأكاديمية أو إحدى كلياتها لمواطني جمهورية مصر العربية أو لغيرها، وإعتماد تقييم الدرجات العلمية والدراسات المعادلة الصادرة من الكليات الأجنبية في النواحي العسكرية والإستراتيجية.

ما هي أهم الدرجات العلمية التي تمنحها الأكاديمية للدارسين؟

تمنح الأكاديمية العديد من الدرجات العلمية المعادلة من المجلس الأعلى للجامعات ومعترف بها دوليًا وإقليميًا درجة "دبلوم - ماجستير – دكتوراه" في دراسات الإستراتيجية القومية طبقًا للتخصص الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجي، ودرجة الماجستير في العلوم العسكرية لمن أتم الدراسة بنجاح بدورة أركان حرب بكلية القادة والأركان ودرجة الزمالة في العلوم العسكرية زميل كلية الحرب العليا لمن أتم الدراسة بنجاح بكلية الحرب العليا ودرجة الزمالة في الإستراتيجية القومية زميل كلية الدفاع الوطني لمن أتم الدراسة بنجاح بكلية الدفاع الوطني.

كما تمنح الأكاديمية، درجة الزمالة في العلوم العسكرية والإستراتيجية القومية زميل الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية لمن أتم الدراسة بنجاح بكليتي الحرب العليا والدفاع الوطني ودرجة "دبلوم - ماجستير – دكتوراه" في العلوم السياسية بالتعاون مع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة ودرجة دكتوراه الفلسفة في العلوم العسكرية ودرجة دكتوراه في فلسفة الاستراتيجية القومية لخريجي الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية ودرجة الدكتوراه في العلوم العسكرية من كلية الحرب العليا لحاملي درجة الماجستير في العلوم العسكرية من خريجي كلية القادة والأركان ودرجة الزمالة الفخرية للأكاديمية أو إحدى الكليات والمعاهد والمراكز التابعة لها للمصريين أو الأجانب ودرجة الدكتوراة الفخرية في فلسفة العلوم العسكرية أو فلسفة الإستراتيجية القومية للمصريين أو الأجانب.

ما هي معايير اختيار أعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية؟

معايير اختيار عضو هيئة تدريس لابد وأن تكون وفق معايير الجودة والكفاءة والقدرة على التجديد والابتكار، ولابد وأن يتوفر في أعضاء هيئة التدريس من العسكريين القدرة على التطوير ومواكبة المستجدات في مجالاته التخصصية، والتمتع بالانضباط وحسن المظهر وحاصل على التأهيل المناسب المتطلبات العملية التعليمية، أما بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس الزائرين فيتم الاستعانة بالمتخصصين من أساتذة ورؤساء الجامعات ولا تقل درجته العلمية عن أستاذ دكتور في تخصصه.

ماذا تقدم الأكاديمية لخدمة المجتمع المدني؟

تقوم الأكاديمية بتأهيل الشباب بدورات الحواسب ومنحهم الرخصة الدولية لقيادة الحاسب ودورات التحول الرقمي، بالإضافة إلى عقد دورات اللغات التي يعقدها معهد لغات القوات المسلحة بمقر الأكاديمية الذي يدرس عدد كبير من اللغات الأجنبية وكذلك تدريس اللغة العربية للراغبين من الدارسين وعائلتهم من غير الناطقين باللغة العربية وتح مكتبات الأكاديمية للباحثين من مختلف الجامعات المصرية والجهات العلمية والبحثية وفي الموضوعات التي تقوم الأكاديمية بتدريسها علاوة على الدور الأبرز وهو ما تم تكليف الأكاديمية به من قبل القيادة السياسية بتأهيل وتثقيف الشباب من كافة أطباق المجتمع فى موضوعات الأمن القومي من خلال عقد دورات تثقيفية قصيرة شملت كل فئات المجتمع وأصبحت مطلب لكثير من الوزارات والهيئات والجامعات والنقابات.

وأهلت الأكاديمية الآلاف من الشباب والعاملين بالدولة والنقابيين وغيرهم في التعريف بالأمن القومي ومهدداته وكذلك إدارة الأزمات وصنع واتخاذ القرار ثم أساليب التصدي للعمليات النفسية والأجيال الحديثة من الحروب التي تستهدف عقول شبابنا وتؤثر على قيم الولاء والانتماء لديهم وهذه الدورات هي دورة الإستراتيجية والأمن القومي ودورة إدارة الأزمات والتفاوض ودورة صناع القرار ودورة أساليب التفكير والدراسات المستقبلية ودورة التطور التكنولوجي وأثره على الأمن القومي ودورة أساليب الوقاية من الحروب الحديثة ودورة التحليل الإستراتيجي.

وفي مجال التعاون مع الجامعات والجهات المدنية تم توقيع العديد من بروتوكولات التعاون مع الجامعات المصرية (٢٥) جامعة بهدف تبادل الأف والخبرات وتدريب أعضاء هيئة التدريس والطلاب في الجامعات المختلفة كما تم توقيع العديد من بروتوكولات مع الجهات المدنية (۱۱) جهة.

كيفية الإلتحاق بالدورات بالأكاديمية؟

يوجد العديد من الدورات داخل الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية فمنها دورات الزمالة والدورات الإضافية والدورات التثقيفية الصباحية والمسائية ولكل منها شروط الالتحاق بها، بالنسبة للدورات الرئيسية (الزمالة).

يتم الإلتحاق بالدورات بالنسبة للعسكريين، عن طريق ترشيح جهات عملهم وقياداتهم للضباط الأكفاء المؤهلين لتولي الوظائف القيادية في القوات المسلحة أو مؤسسات الدولة.

يتم التحاق المدنيين، عن طريق ترشيح مؤسساتهم ووزراتهم لهم ولا يتم الإلتحاق بالطلب الفردى ولكن بترشيح جهة العمل وللمعرفة يبلغ عدد الدارسين خلال هذا العام للدورات الرئيسية بالأكاديمية (٤٢٨) ضابط عسکری مصرى من جميع أسلحة القوات المسلحة وعدد (٥٦٢) ضابط وافد من إجمالي (۳۱) دولة و(٤٠) دارس من الجهات المدنية.

أما الدورات التثقيفية فيتم عقدها لكافة طوائف المجتمع المدني ويتم الالتحاق بالدورة عقب استيفاء الموافقات والشروط للمرشحين لحضور الدورة .

ما أهم ملامح التطوير والتحديث بالأكاديمية ورؤيتكم المستقبلية؟

تتميز الدراسة في الأكاديمية بالرصد الدقيق لكل المتغيرات المؤثرة على الأمن القومي المصري على الساحة المحلية والإقليمية والدولية والرصد يتم من خلال مصادر عديدة ومتابعات دقيقة وعلى ضوئه يتم بناء إستراتيجيات للمواجهة من خلال تطوير وتحديث جميع عناصر العملية التعليمية بدءاً من تطوير المنشأة وحتى تطوير المناهج والموضوعات والأساليب والوسائل لتتناسب مع تلك المتغيرات، وتم التواصل مع الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء وذلك لاعتماد نظام جودة التعليم داخل الأكاديمية وطبقاً للمعايير العالمية التي تنتهجها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد وبالفعل فقد حصلت الأكاديمية وكلياتها القادة والأركان - الحرب العليا - الدفاع الوطني ( على إعتماد نظام جودة التعليم من الهيئة القومية وطبقاً للمعايير العالمية وتم إصدار (٤) دورية محكمة نصف سنوية للأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية باسم الأمن القومي والإستراتيجية لنشر فكر الأكاديمية الصحيح من مفاهيم الأمن القومي والإستراتيجية في المجتمع المدني داخل وخارج والمحافظة على ريادة الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية وقدرتها على التنافس المحلى والدولى ونشر الدراسات البحثية للعسكريين والمدنيين الراغبين في الحصول على الدرجات العلمية.

وكما تهتم الأكاديمية بالبناء العلمى والفكرى تهتم أيضاً بالبناء البدني إيماناً منا بأن العقل السليم في الجسم السليم فتم التطوير والإرتقاء بمستوى كفاءة الملاعب الرياضية المتنوعة وصالات الإعداد البدني بملحقاتها من غرف الساونا وكبائن البخار وغرف خلع الملابس.

ما هي خطوات الأكاديمية في مجال التحول الرقمي لمواكبة التقدم التكنولوجي؟

تجميع كافة المراحل الدراسية للدورات المختلفة (مقررات - مناهج) على إسطوانات مدمجة تسلم للدارسين في بداية الدورات والتدريب على موضوعات التحول الرقمي في الدورات الأساسية بالكلية بالإضافة إلى درجها ضمن برامج الدورات الإضافية المسائية والصباحية داخل وخارج الأكاديمية وإجراء الاختبارات بنظام البابل شيت لتقليل حجم الأوراق ويمكن تنفيذه من خلال أجهزة الكمبيوتر (أون لاين) وتزويد مقر الأكاديمية الجديد وكلياتها بالقيادة الإستراتيجية بأحدث وسائل التكنولوجيا الحديثة من أجهزة كمبيوتر ذات قدرات هائلة - فصول تعليمية ذكية - شاشات تفاعلية متقدمة - قاعات مجهزة لعقد مؤتمرات مرئية وتحميل المناهج الدراسية وبنوك الأسئلة داخل منظومة تعليمية تحقق التغذية العكسية بين كافة الدارسين وأعضاء هيئة التدريس وإنشاء مكتبة إلكترونية قادرة على استيعاب عشرات الآلاف من الكتب والمراجع والوثائق التاريخية.

"الفكر - الإيمان – النصر" شعار الأكاديمية.. ماذا يعنى؟

الفكر هو المتطور في مختلف العلوم والفنون العسكرية والمدنية، والإيمان بأهمية العلم في بناء جيش قوي وأمة متحضرة، والنصر لجمهورية مصر العربية وذلك بالعلم والعمل.

ما هي رسالتكم لزملائك ومرؤوسيك العاملين في هذا الصرح العلمي العريق؟

أتوجه لجميع القادة والضباط والمستشارين وجميع العاملين بالأكاديمية بالشكر والعرفان على ما بذلوه من جهد مخلص ومساهمة فعالة خلال الفترات الماضية المليئة بالتحديات ومكللة بالتطوير والنجاحات كما أوصيهم ببذل المزيد من الجهد والعرق كلاً في مكانه وموقعه لتظل الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية صرحاً ومنارة للفكر والعلم تضخ في شرايين مصرنا الحبيبة وكافة الدول الشقيقة والصديقة قادة عسكريين ومدنيين متسلحين بالعلم والمعرفة.

حفظ الله جيش مصر العظيم تحت قيادة الفريق أول عبدالمجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، حفظ الله مصر قوية تدافع عن السلام متركزة على ثوابتها الوطنية والعربية بزعامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.