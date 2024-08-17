شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة السبت 17/8/2024 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغبالسبت، 17 أغسطس 2024 12:00 ص
لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم ”الخليج 365” مواقيت الصلاة الخمسة اليوم السبت فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 4:50 ص
موعد صلاة الظهر 12:59 ص
موعد صلاة العصر 36: 4
موعد صلاة المغرب 7:36 م
موعد صلاة العشاء 8:58
وقت صلاة الفجر 4:52 ص
موعد صلاة الظهر 1:04
موعد صلاة العصر 4:42
موعد صلاة المغرب 7:41 م
موعد صلاة العشاء 9:06 م.
وقت صلاة الفجر 4:45
موعد صلاة الظهر 12:55 م
موعد صلاة العصر 4:32 م
موعد صلاة المغرب 7:32 م
موعد صلاة العشاء 8:55 م.
وقت صلاة الفجر 4:43
وقت صلاة الظهر 12:47
موعد صلاة العصر 4:20 م
وقت صلاة المغرب 7:21 م
وقت صلاة العشاء 8:41 م.
وقت صلاة الفجر 4:56 ص
موعد صلاة الظهر 12:53 ص
موعد صلاة العصر 22: 4
موعد صلاة المغرب 7:24 م
موعد صلاة العشاء 8:41
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