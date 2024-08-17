شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. وزارة التعليم تنفى تطبيق البصمة لتسجيل حضور الطلاب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
وزارة التعليم تنفى تطبيق البصمة بحضور طلاب المدارس بالعام الدراسى الجديد
مناهج الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائى بالعام الدراسى الجديد 2025
جامعة حلوان تحصد المراكز الأولى فى رالى السيارات الكهربائية بمهرجان العلمين
نقابة المهن التعليمية تنفى سحب لقب مدرس من طلاب كلية آداب ودار علوم
وزير الزراعة: مراكز الخدمات الزراعية تخدم 11 ألف فدان مستصلحة فى سيناء
الصحة: توريد 12 حضانة و3 أجهزة تنفس صناعى بشكل فورى فى صدر قنا
وزيرة التضامن تتفقد جناحى بنك ناصر وصندوق عطاء بمهرجان العلمين الجديدة
توزيع الدرجات والتقييم بصفوف الإبتدائى من الثالث حتى السادس
203 أيام مدة الدراسة الفعلية بالعام الدراسي الجديد 2024 2025
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