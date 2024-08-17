شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف طرق انتشار جدرى القرود.. وتؤكد: نتابع الوضع بشكل دقيق والان مع تفاصيل الخبر

كشفت وزارة الصحة والسكان عن طرق انتشار جدرى القرود بين البشر، موضحة أن جدرى القرود ينتقل من القردة إلى البشر من خلال الاتصال الجسدى الوثيق من شخص يعانى من الأعراض، بالإضافة إلى لمس الأشياء المصابة بالفيروس "الفراش، المناشف، الملابس"، وكذلك من خلال اللعاب وقطيرات الجهاز التنفسى.

وكانت وزارة الصحة والسكان قالت أن مرض جدرى القرود لا ينتشر بسهولة ولا ينتقل عبر الهواء لمسافات طويلة، وأضافت الوزارة أن جدرى القرود ينتقل عن طريق مخالطة المصابين لفترات طويلة وبشكل وثيق، وتابعت: "غير مرجح تحول فيروس جدرى القرود إلى جائحة عالمية مثل كوفيد 19".

وأكدت وزارة الصحة، أنها تتابع الوضع الوبائى بشكل دقيق على مستوى العالم، مشيرة إلى أنه لا توجد حالات إصابة أو مشتبه بها فى مصر وأن البلاد خالية تماما من المرض، وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أن قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة أرسل منشورا حمل صيغة "فورى وهام"، بشأن الإجراءات الواجب اتباعها للتعامل مع أزمة جدرى القرود، بعد انتشار الإصابات بـ11 دولة خلال الأيام الماضية.

وقالت منظمة الصحة العالمية فى أحدث تقاريرها، إنه عادةً ما يكون جدرى القردة مرض محدود ذاتيًا وتدوم أعراضه لفترة تتراوح بين 14 و21 يومًا وتتراوح فترة حضانة جدرى القردة (وهى الفترة الفاصلة بين مرحلة الإصابة بعدواه ومرحلة ظهور أعراضها) بين 6 أيام و16 يومًا، بيد أنها يمكن أن تتراوح بين 5 أيام و21 يومًا.