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تفاصيل مقتل شاب على يد عاطل في بولاق الدكرور

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل شاب بسلاح أبيض في بولاق الدكرور.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم قتل الضحية بسلاح أبيض، بسبب خلافات بينهما.

البداية عندما ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد مقتل أحد الأشخاص نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، في بولاق الدكرور.

بإجراء التحريات تبين أن عاطل اعتدى على شاب بسلاح أبيض، نتيجة خلافات بينهما، مما أدى إلى مقتله.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بصحة الاتهام المنسوب إليه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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