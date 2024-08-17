شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المهندسين تعقد مؤتمرا عن التعليم الهندسى الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد النقابة العامة للمهندسين، مؤتمر "التعليم الهندسي"، بحضور ومشاركة نخبة من خبراء التعليم الهندسي وأساتذة الجامعات، وذلك يوم غد الأحد 18 أغسطس 2024.

ومن المقرر أن يناقش المؤتمر 3 محاور أساسية على جدول أعماله هي كالتالي :

1- المحور الأول: متطلبات الحصول على بكالوريوس الهندسة.

2- المحور الثاني: جودة التعليم الهندسي.

3- المحور الثالث: احتياجات المجتمع المحلي والدولي من التعليم الهندسي.

واشترطت نقابة المهندسين، لقيد خريجي المعاهد والكليات الهندسية من حاصلي شهادات الدبلومات الفنية (ثلاث سنوات) أن تكون شهادة الدبلوم الفني قد تمت معادلتها بشهادة الثانوية العامة من الجهات المختصة، كما قرر النقابة عدم قيد خريجي المعاهد الهندسية التي لم تتقدم بملف متكامل ومستوفي ومقبول للهيئة القومية لجودة التعليم والاعتماد والمنشأة بقانون رقم 82 لسنة 2006 وتعديلاته في سبيل الحصول على شهادة جودة التعليم والاعتماد وفقاً للمعايير والضوابط التي تحددها الهيئة، حيث لن يتم قيد خريجيها ما لم تحصل تلك المعاهد الهندسية على شهادة جودة التعليم والاعتماد من الجهة المذكورة بعد 2024/12/31.