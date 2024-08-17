شكرا لقرائتكم خبر عن يخدم 5 موانئ و4 مدن جديدة.. تفاصيل إنشاء الخط الرابع للقطار السريع والان مع تفاصيل الخبر

السبت، 17 أغسطس 2024 03:00 ص

ينشر الخليج 365 تفاصيل إنشاء مشروع الخط الرابع لـ القطار السريع (غرب بورسعيد - أبو قير الجديدة)، المقرر تنفيذه على ساحل البحر المتوسط والذى سيربط مع الخط الأول للقطار السريع الجارى تنفيذه.

يمتد من غرب بورسعيد وينتهى فى أبو قير الجديدة ومينائها.

سيتم تنفيذه على ساحل البحر المتوسط ويربط مع الخط الأول.

يربط مع ميناء بورسعيد على مدخل قناة السويس وميناء دمياط.

يلتقى بخط السكة الحديد القائمة بين بورسعيد والإسماعيلية.

يمر على مدينة الأثاث ودمياط الجديد والميناء الجاف وجمصة ومطوبس.

ويصل مدينة المنصورة الجديدة ودلتا مارينا والبرلس ورشيد الجديدة.

يتبادل الخدمة مع مترو الاسكندرية ويصل طوله 250 كم.

يخدم 5 موانئ على البحر المتوسط و4 مدن عمرانية جديدة.

ينفذه تحالف الديدى جروب - جاما مع سيمنز موبيليتي الألمانية.

سيتحمل القطاع الخاص تكاليف المشروع "الأنظمة والوحدات المتحركة".

وزارة النقل تتولى نزع الملكية والجسور والمحطات والسكة كلها.

سيتم إدارة وتشغيل وصيانة الخط شراكة بين القطاع الخاص والحكومة.

تفاصيل المشروع: