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يخدم 5 موانئ و4 مدن جديدة.. تفاصيل إنشاء الخط الرابع للقطار السريع

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القاهرة - سامية سيد - كتب سيد الخلفاوى

السبت، 17 أغسطس 2024 03:00 ص

ينشر الخليج 365 تفاصيل إنشاء مشروع الخط الرابع لـ القطار السريع (غرب بورسعيد - أبو قير الجديدة)، المقرر تنفيذه على ساحل البحر المتوسط والذى سيربط مع الخط الأول للقطار السريع الجارى تنفيذه.

تفاصيل المشروع:
  • يمتد من غرب بورسعيد وينتهى فى أبو قير الجديدة ومينائها.
  • سيتم تنفيذه على ساحل البحر المتوسط ويربط مع الخط الأول.
  • يربط مع ميناء بورسعيد على مدخل قناة السويس وميناء دمياط.
  • يلتقى بخط السكة الحديد القائمة بين بورسعيد والإسماعيلية.
  • يمر على مدينة الأثاث ودمياط الجديد والميناء الجاف وجمصة ومطوبس.
  • ويصل مدينة المنصورة الجديدة ودلتا مارينا والبرلس ورشيد الجديدة.
  • يتبادل الخدمة مع مترو الاسكندرية ويصل طوله 250 كم.
  • يخدم 5 موانئ على البحر المتوسط و4 مدن عمرانية جديدة.
  • ينفذه تحالف الديدى جروب - جاما مع سيمنز موبيليتي الألمانية.
  • سيتحمل القطاع الخاص تكاليف المشروع "الأنظمة والوحدات المتحركة".
  • وزارة النقل تتولى نزع الملكية والجسور والمحطات والسكة كلها.
  • سيتم إدارة وتشغيل وصيانة الخط شراكة بين القطاع الخاص والحكومة.

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