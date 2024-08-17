شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة تهمك.. المستندات المطلوبة لتعديل وصلة الصرف الصحى لمحل بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

يبحث كثيرٌ من المواطنين عن الأوراق والمستندات المطلوب توافرها عند التقدم بطلب للمركز التكنولوجي لتعديل وصلة الصرف الصحي لمحل أو منشأة لتعديل النشاط.

وأوضح دليل خدمات المراكز التكنولوجية الأوراق والمستندات الواجب توافرها عند التقدم بطلب لاستخراج بدل تالف أو فاقد لرخصة محل تجاري أو صناعي أو عام، على النحو التالي:

- مستند إثبات الشخصية والأصل للاطلاع.

- صورة عقد الملكية أو عقد الإيجار والأصل للاطلاع.

- رسم هندسي بالتعديل الجديد للوصلة.

- موافقة المالك على التعديل إذا كان مؤجرًا.

- رخصة المحل أو المنشأة بالتعديل.

- إيصال سداد الرسوم.

وتتيح المراكز التكنولوجية خدمات عديدة ومتنوعة للمواطنين، في إطار تسهيل طرق الحصول على الخدمات الحكومية والارتقاء بها بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، منها: استخراج ترخيص بتوصيل مرافق مؤقتة كهرباء ومياه، طلب مطابقة شهادة صلاحية المبنى، استخراج صورة طبق الأصل من قرار الترميم، استخراج صورة طبق الأصل من قرار هدم، طلب تصالح على مخالفة، تقديم طلب قيد اتحاد شاغلين، الحصول على رخصة تشغيل مصعد، تجديد رخصة مصعد.

وتقام المراكز التكنولوجية بـمحافظة الجيزة نطاق أحياء (العجوزة، والدقى، وبولاق الدكرور، والعمرانية، والطالبية، وجنوب الجيزة، والهرم، والوراق، وإمبابة، والمنيرة الغربية)، ومراكز ومدن (كرداسة، البدرشين، والحوامدية، وأطفيح، والصف، وأوسيم، ومنشأة القناطر، وأبو النمرس، والواحات البحرية، بالإضافة إلى المركز التكنولوجي بالديوان العام، والمنطقة الصناعية والاستثمارية.