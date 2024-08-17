شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق 2024.. تفاصيل برامج الساعات المعتمدة بـ"سياسة واقتصاد القاهرة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر " الخليج 365" شروط الالتحاق بـ كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بـ جامعة القاهرة، والتى تعتبر الكلية من أهم المؤسسات التعليمية والبحثية فى مجالات الاقتصاد والإحصاء والعلوم السياسية، ويسعى طلاب الثانوية العامة الالتحاق بها ولكى يصبح المتقدمون مؤهلون للقبول بالكلية عليهم استيفاء كل شروط الالتحاق بالبرامج.

ويستعرض " الخليج 365" شروط القبول بالكلية وعدد ساعات برامجها وفرص توظيفها: شعبة اللغة الإنجليزية (قسم اقتصاد/ إحصاء/ علوم سياسية):

تبلغ عدد ساعات البرنامج 142 ساعة معتمدة، ويشترط للالتحاق بالبرنامج اجتياز اختبار القبول الذى تنظمه الكلية واجتياز الاختبار الشفوى وسداد مصروفات التقديم ومصروفات اختبار القبول والمصروفات الإدارية، وعلى طلاب شهادة الثانوية العامة وشهادات الثانوية الأجنبية والعربية اجتياز اختبار القبول واختياز الاختبار الشفوى وسداد مصروفات التقديم 1000 جنيه ومصروفات اختبار القبول 260 جنيها والمصروفات الإدارية قيمة الساعة 1100 جنيه للطلاب الجدد، ويقدم البرنامج فرص للتوظيف بسوق العمل فخريج قسم العلوم السياسية قد يعمل محلل سياسى أو فى وزارة الخارجية، بينما قسم اقتصاد قد يعمل فى البنوك أو كمحلل اقتصادى، وأخيرا خريج قسم إحصاء قد يعمل فى الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء.

شعبة اللغة الفرنسية (قسم اقتصاد/ علوم سياسية):

تتشابه شعبة اللغة الفرنسية مع اللغة الإنجليزية فى عدد ساعات البرنامج وشروط الالتحاق، ويوفر أيضا هذا البرنامج نفس الفرص التى يوفرها البرنامج السابق ولكن ما يميزه هو أنه مشترك مع جامعة باريس (بانتيون-سوربون)، وبالتالى فإن الطالب يحصل على درجة مزدوجة فى الاقتصاد أو العلوم السياسية معا.