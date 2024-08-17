شكرا لقرائتكم خبر عن ‫تعرف على أهم نصائح مركز المناخ للمزارعين قبل نهاية الصيف والان مع تفاصيل الخبر

يقترب فصل الصيف من الانتهاء فلكياً ورسمياً في مصر لكن يتبقى بعض المناوشات نتيجة امتدادات غير اعتيادية لمنخفضي السودان الموسمي والهند الموسمي وزيادة كبيرة في الرطوبة الجوية والرطوبة الحرة "الندى".

وفى التقرير التالى نتعرف على أهم النصائح من الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى:

1- المناخ مناسب لشتل أو تطعيم الفاكهة "مانجو ، موالح ، زيتون ، نخيل ".

2- زراعة عروة الخضر الجديدة "طماطم ، فلفل ، كرنب".

3- مناسب للتدخل بمركبات التحجيم "البوتاسيوم " للزيتون والتمور والكمثرى والموالح.

4- ضروري يتم التدخل بمحفزات النمو "أحماض امينية وطحالب وسيتوكينين" للمحاصيل اللى تأثر نموها بالموجة الحارة الطويلة "مثل الأرز والذرة المتأخرة وبعض الخضر حديثة الشتل ".

5- سرعات عالية من الرياح لذلك يجب الحذر من ري المحاصيل الطويلة " الذرة والسمسم وعباد الشمس".

6- عدم الاستعجال في زراعة العروة النيلية "بطاطس – بنجر عروة أولى – توم – مشاتل بصل – فاصوليا بيضاء" حتى لا تعاود زراعتهم مرة أخرى لان الأجواء مازالت ساخنة.

7- معالجة مشكلة التفاف الأوراق لأعلى للخضر "خاصة الطماطم والفلفل " بسبب الحرارة العالية.

8- افحص زرعك جيدا لأن الظروف مناسبة لظهور الأمراض الفطرية والبكتيرية المحبة للرطوبة والأجواء الحارة "تبقعات ولفحات الخضر والبياض الزغبي على الريحان واعفان الجذور والانثراكنوز على محاصيل كتير ".