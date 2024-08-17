شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التنمية المحلية تدرس تسهيل اشتراطات البناء الجديدة على المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

شددت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى والدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، بالتسهيل على المواطنين فى كافة الإجراءات، لافتة إلى أنه يجرى الآن دراسة كيفية تسهيل اشتراطات البناء الجديدة على المواطنين، مثلما حدث فى تسهيل إجراءات استخراج رخص البناء.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية، فى تصريحات لمحررى الوزارة، أن الهدف الأساسى للحكومة هو خدمة المواطن وتسهيل كافة الإجراءات عليه.

وأعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، عن اختصار إجراءات استخراج رخصة البناء فى المدن المصرية لتصبح 8 إجراءات بدلا من 15 خطوة بما يعد تسهيلًا على المواطنين ويؤدى إلى اختصار الفترة الزمنية اللازمة لاستخراج رخصة البناء.

وقالت وزيرة التنمية المحلية، إنه سيتم استخراج الرخصة من الجهة الإدارية المختصة ممثلة فى المركز التكنولوجى والإدارة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم فى الوحدات المحلية بالمحافظات دون اللجوء للوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات ودون الحاجة إلى عقد مُشهر والاكتفاء بالسند الدال على الملكية وأيضًا ستقوم الجهة بإتاحة الرفع المساحى للمتقدمين لاستخراج رخصة البناء نظير سداد الرسم الخاص.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن هذا الأمر انعكس على الفترة الزمنية اللازمة لاستخراج التراخيص لتصبح 26 يومًا عمل فى الحالات التى لا يلزم فيها تقديم وثيقة تأمين تزاد إلى 40 يومًا فى الحالات التى يلزم فيها تقديم وثيقة تأمين.