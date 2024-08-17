شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الأزهر 2024.. دليل كليات الانتساب بالجامعة للبنين والبنات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد جامعة الأزهر لفتح باب تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية الأزهرية، وفيما يلى دليل الطالب المنتسب، حيث يكون الانتساب بالكليات والشعب التالية من القسم الأدبى والعلمى بجامعة الأزهر والتى يحددها المجلس الأعلى للأزهر وذلك لنيل درجة (الإجازة العالية) الليسانس أو البكالوريوس وهى كالآتى:

1 - كليات أصول الدين بالقاهرة والأقاليم.

2 - كليات الشريعة والقانون بالقاهرة والأقاليم (عدا شعبة الشريعة والقانون باللغة الأجنبية).

3 - كليات اللغة العربية بالقاهرة والأقاليم (شعبة عامة وشعبة التاريخ والحضارة)

4 - كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين بالقاهرة.

5 - كليات الدراسات الإسلامية والعربية بنين بالأقاليم.

6 - كلية الدراسات الإسلامية بنين بأسوان.

7 - كلية التجارة بنين بالقاهرة - عدا شُعبة التجارة باللغة الإنجليزية.

و يكون الانتساب للطالبات بالكليات والشُعب التالية من القسم الأدبى والعلمى بجامعة الأزهر والتى يحددها المجلس الأعلى للأزهر وذلك لنيل درجة الليسانس أو البكالوريوس وهى كالآتى :

1 - كليات الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة والأقاليم.

(عدا شعبة الصحافة والإعلام والشريعة والقانون باللغة الأنجليزية ).

2 - كلية التجارة بنات بالقاهرة وتفهنا الاشراف وأسيوط باللغة العربية فقط.

3 - كلية البنات الإسلامية بأسيوط والبنات الازهرية بالعاشر من رمضان والفيوم والمنيا الجديدة وطيبة الجديدة وأسوان.

4 - شعبتى التاريخ والاجتماع بكليتى الدراسات الإنسانية بنات بالقاهرة وتفهنا الأشراف.