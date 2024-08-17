شكرا لقرائتكم خبر عن %81 من القراء يطالبون بزيادة مخصصات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب زيادة مخصصات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟، أيد غالبية القراء مطالب زيادة مخصصات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأيد 81% من القراء مطالب زيادة مخصصات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بينما عارض 19% من القراء مطالب زيادة مخصصات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

نتيجة الاستطلاع

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