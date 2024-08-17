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%81 من القراء يطالبون بزيادة مخصصات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

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القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب زيادة مخصصات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟، أيد غالبية القراء مطالب زيادة مخصصات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأيد 81% من القراء مطالب زيادة مخصصات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بينما عارض 19% من القراء مطالب زيادة مخصصات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.


نتيجة الاستطلاع

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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