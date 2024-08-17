برلمانية تطالب بالتركيز على ملف إعداد البطل الأولمبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:



أكدت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، أهمية توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن نتائج البعثة المصرية الأولمبية المشاركة في أولمبياد باريس والتي انتهت قبل أيام.



وأشارت النائبة، في تصريحات صحفية اليوم، إلى أن توجيهات الرئيس جاءت بناءً على تطلعات الشارع المصري بأهمية أن تحقق البعثة نتائج أكبر من الميداليات الثلاثة التي حصل عليها أبطال مصر.



وأوضحت أمل سلامة، أن الآمال كانت معقودة على أن تحقق البعثة نتائج أفضل في كل الألعاب سواء الجماعية أو الفردية، لا سيما وأن الدولة المصرية شهدت الفترة الأخيرة جهودا كبيرة في دعم الرياضة على المستويات كافة.



وقالت عضو مجلس النواب: تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي، أنه سيتم بحث أوجه القصور، لتلافيها في المرات المقبلة، وكذلك إعداد تقرير شامل من عدة جهات، وعلى رأسها هيئة الرقابة الإدارية، لمحاسبة المقصرين خطوة في منتهى الأهمية ورسالة طمأنة لكل المصريين.



ولفتت النائبة أمل سلامة، إلى أهمية الإسراع في إعلان نتائج أعمال هذه الجهات للرأي العام، والاستفادة من تجربة أولمبياد باريس 2024، في البطولات المقبلة من أجل تحقيق مزيد من الانتصارات لمصر.



وشددت النائبة على ضرورة التركيز في ملف إعداد البطل الأولمبي، والتوسع في دعم الرياضة واكتشاف الموهوبين والمميزين رياضيا في المحافظات كافة.