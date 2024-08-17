"دفاع النواب": تنمية شبه جزيرة سيناء واجب وطني وقومي وتنفيذ للتكليفات الرئاسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال النائب خالد طنطاوي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن تنمية شبه جزيرة سيناء أصبحت مهمة وطنية وقومية، وتعد تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن ما حققه الرئيس السيسي من مشروعات قومية عملاقة على أرض سيناء يصل إلى حد الإعجاز ويفخر به كل مواطن مصري بصفة عامة، ومواطن سيناوي بصفة خاصة.

أعلن طنطاوي، في بيان له اليوم السبت، تأييده التام والمطلق لتصريحات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، التي أكد فيها أن الدولة وضعت التنمية الزراعية بسيناء على رأس أولوياتها باعتبارها أحد أهم عوامل الجذب السكاني، حيث أنفقت أموالًا طائلة على البنية التحتية التي كانت ضرورية لإقامة العديد من المشروعات العملاقة؛ بهدف زيادة الرقعة الزراعية، وتحقيق الاستقرار المعيشي لكل الأسر من أبناء سيناء والوافدين إليها من المحافظات الأخرى.

وتابع النائب: ونظراً لاهتمام القيادة السياسية بتنمية وإعمار سيناء؛ تم تنفيذ مشروع التجمعات الزراعية بشمال وجنوب سيناء من خلال مركز البحوث الصحراء والتي تهدف إلى إضافة مساحات زراعية جديدة لسيناء.

وأكد طنطاوي أن هذه التصريحات المهمة من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تؤكد جدية الدولة المصرية في تحويل كل أراضي سيناء إلى أراضٍ زراعية خضراء؛ لتحقيق المزيد من المشروعات الزراعية داخل هذه الأرض المقدسة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف المحاصيل الزراعية ومضاعفة الصادرات الزراعية المصرية لمختلف الأسواق العالمية بصفة عامة والأسواق العربية والإفريقية بصفة خاصة.

وأشاد النائب خالد طنطاوي بتأكيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق، أن مشروع التجمعات الزراعية يعد واحدًا من أهم مشروعات وزارة الزراعة بسيناء؛ حيث يحقق الاستقرار المعيشي لنحو 2122 أسرة من خلال 18 تجمعًا تنمويًّا؛ منها 7 تجمعات بمحافظة جنوب سيناء و11 تجمعًا بمحافظة شمال سيناء، وتقدر المساحة الكلية لهذه التجمعات بنحو 11 ألف فدان من الأراضي المستصلحة ومعدة للزراعة ومزودة بعدد من الآبار الجوفية بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري؛ يصل عددها إجمالًا إلى 286 بئرًا على أعماق مختلفة، بالإضافة إلى الخدمات التعليمية، والصحية، والتنموية، والتجارية، مثمنًا حرص الحكومة على تنفيذ وإنشاء 3 مراكز للخدمات التنموية الزراعية لتقديم الخدمات التنموية الزراعية لمشروعات التنمية الزراعية بشبة جزيرة سيناء، تهدف هذه المراكز إلى تقديم الخدمات التنموية الزراعية للمزارعين من أبناء سيناء والوافدين إليها وتحقيق رؤية وزارة الزراعة وهي بناء مجتمع زراعي جديد ونظم مزرعية حديثة تحقق أعلى إنتاجية من وحدتي الأرض والمياه مع الحفاظ على الموارد الطبيعية من التدهور وتحقيق التنمية المستدامة.