يؤجل التجنيد ويمنح درجة البكالوريوس.. تفاصيل التقديم بالمعهد العالي لتكنولوجيا النقل بوردان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلن المعهد العالي لتكنولوجيا النقل بوردان عن قبول دفعة جديدة من الحاصلين على الثانوية العامة (رياضة) أو الثانوية الفنية نظام الـ 3 سنوات (كهرباء - ميكانيكا) ذكور.

وقال المعهد، في بيان اليوم السبت، إنه على راغبي التقديم للمعهد مراعاة ما يلي:

1- تسجيل رغبة الالتحاق بالمعهد عن طريق موقع التنسيق التابع لوزارة التعليم العالي، والذي يصبح متاحا للطلاب مع بدء أعمال مكتب التنسيق للقبول بالجامعات والمعاهد المصرية، عقب ظهور نتيجة الشهادة الثانوية، ولا داعي للحضور إلى مقر المعهد بوردان - محافظة الجيزة، إلا بعد قبول الترشيح عن طريق مكتب التنسيق، ووفق التعليمات التي ستصدرها إدارة المعهد.

2- طلاب الثانوية العامة متاح لهم التسجيل بجميع مراحل التنسيق (الأولى - الثانية - الثالثة)، وطلاب الدبلومات الفنية يتاح لهم التسجيل خلال المرحلة الثالثة فقط.

3- يحدد مكتب التنسيق الحد الأدنى للقبول بالمعهد للشهادتين (الثانوية العامة والفنية) بناءً على مجموع الطلاب الراغبين في الالتحاق بالمعهد، ويتم إرسال كشوف بأسماء الطلاب المرشحين بالقبول إلى إدارة المعهد، كما أن الحد الأدنى للقبول بالمعهد يتغير من عام لآخر.

4- يتم عمل اختبارات القدرات للطلبة الذين جرى ترشيحهم عن طريق مكتب التنسيق للقبول بالمعهد (لياقة طبية - لياقة بدنية - سمات - هيئة)، وفي حال عدم اجتياز أي طالب للاختبارات يتم ترشيحه للرغبة التالية مباشرة عن طريق موقع التنسيق.

5- الدراسة بالمعهد لمدة 4 سنوات (بنظام 2+2) للحصول على درجة البكالوريوس (حيث يمكن للطالب أن يكتفي بسنتين دراسيتين والحصول على دبلوم فني فوق متوسط، أو الدراسة لعامين إضافيين والحصول على درجة البكالوريوس.



6- الدراسة بالمعهد عن بنظام الإقامة الداخلية خلال أيام الدراسة، والمعهد بمصروفات مقابل جزء من تكاليف الإقامة والإعاشة.

7- الأقسام المتاحة حاليًا بالمعهد هي أقسام تكنولوجيا ميكانيكا الوحدات المتحركة والتي تؤهل لوظائف (قائد قطار - تكنولوجي ميكانيكا ديزل - تكنولوجي كهرباء)، وقسم تكنولوجيا التحكم والإشارات الكهربية والتي تؤهل لوظيفة (تكنولوجي إشارات أو تحكم).



8- المعهد للذكور فقط وأقصى سن للقبول 22 عامًا (خريج العام الحالي).

9- يتم منح الأولوية في التعيين للمسابقات وإعلانات التوظيف التي تنشرها الهيئة لطلبة المعهد العالي لتكنولوجيا النقل حيث يتم توظيفهم بنظام (التعاقد - التعيين) بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، وهيئة الأنفاق، وشركات تشغيل المترو، وشركة تشغيل وصيانة القطار الخفيف، كما يجرى بدء التعاقد مع شركات تشغيل القطارات بألمانيا بعد اجتياز اختبارات القبول بها.

10- المعهد تابع لوزارة النقل وبإشراف وزارة التعليم العالي ويؤجل التجنيد، وموقع المعهد بمحافظة الجيزة - قرية وردان.

ويهدف المعهد إلى تخريج دفعات من المتخصصين في مجالات النقل المختلفة قادرين على تلبية متطلبات سوق العمل، وذلك في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لقطاع النقل وبخاصة النقل السككي.