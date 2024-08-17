جمع 10 ملايين جنيه.. سقوط مستريح السيارات في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، في ضبط 3 أشخاص لقيامهم بالاستيلاء على أكثر من 10 ملايين جنيه من المواطنين، بدعوى توظيفها.

كانت البداية عندما ورد بلاغ لقسم شرطة بلبيس بمديرية أمن الشرقية، من 15 شخصًا بتضررهم من 3 أشخاص مقيمين بدائرة القسم لقيامهم بالنصب عليهم، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغت 10.48 مليون جنيه بزعم توظيفها في مجال تجارة السيارات، مقابل أرباح شهرية متفق عليها إلا أنهم لم يفوا بذلك.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية