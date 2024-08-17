خدعهم بالعلاج الروحاني.. القبض على دجال بتهمة النصب على مواطنين في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، أحد الأشخاص في لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين عبر إيهامهم بقدرته على العلاج الروحاني ومزاولة أعمال السحر والدجل.

أكدت التحريات قيام شخص عاطل له معلومات جنائية بممارسة أعمال الدجل والسحر، وإيهام المواطنين بقدرته على العلاج الروحاني مقابل مبالغ مالية، وترويج نشاطه الإجرامي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه في دائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية، وبحوزته هاتف محمول يحتوي على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بجميع أشكالها، لا سيما جرائم النصب والاحتيال.