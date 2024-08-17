اشتريا سيارات وعقارات.. تاجرا مخدرات يغسلان 30 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين "لهما معلومات جنائية" – مقيمين بمحافظة الجيزة، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاطهما إجرامي فى الاتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات. وقدرت تلك الممتلكات بـ 30 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية. جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

محمد يوسف

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