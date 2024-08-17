قدرت بـ 4 مليون جنيه.. ضبط عنصرين إجراميين وبحوزتهما 184 قطعة سلاح ناري في أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

وجهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ضربة أمنية مؤثرة لتجارة السلاح بأسيوط.

وأسفرت الجهود عن ضبط إثنين من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة بمحافظة أسيوط وبحوزتهما 184 قطعة سلاح نارى بقصد الإتجار والتى تقدر قيمتها المالية بقرابة 4 مليون جنيه.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، أفادت بقيام تشكيل عصابى مكون من إثنين من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ونقلها وترويجها على عملائهما فى محافظات الوجه القبلى مستخدمين سيارة نقل.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية تم استهداف المتهمين وضبطهما وعثر بحوزتهما على 181 بندقية خرطوش و3 فرد محلى وسيارتين إحداهما السيارة النقل المشار إليها وكمية من المشغولات الذهبية وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للأسلحة المضبوطة بقصد الإتجار.

وقدرت القيمة المالية للمضبوطات بقرابة 4 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.