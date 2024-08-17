ارتكب 5 جرائم.. ضبط شخص للنصب على عملاء البنوك والاستيلاء على بيانات الفيزا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت أجهزة الأمن بمحافظة المنيا أحد الأشخاص المتهمين بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أفادت بقيام شخص يعمل عاملًا وله سجل جنائي بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاحتيال على عملاء البنوك، حيث كان المتهم يقوم بالاتصال هاتفيًا بالعملاء متظاهرًا بأنه موظف في خدمة العملاء ويطلب منهم تحديث بياناتهم البنكية أو يقدم لهم وعودًا بالمساعدة في الحصول على قروض، وبناءً على ذلك يتمكن من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني واستخدامها في إجراء عمليات شرائية عبر مواقع التسوق الإلكتروني.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تم ضبط المتهم وعُثر بحوزته على هاتفين محمولين، وبفحصهما فنيًا تم العثور على أدلة تؤكد تورطه في النشاط الإجرامي.

وأقر المتهم بارتكابه خمس وقائع بنفس الأسلوب، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.