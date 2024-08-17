ضبط أكاديمية وهمية تمنح الدارسين شهادات "مضروبة" في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، في القاهرة كيانًا تعليميًا غير مرخص بقصد الاحتيال على المواطنين.

معلومات وتحريات أفادت بأن أحد الأشخاص أنشأ وأدار هذا الكيان في منطقة الساحل بالقاهرة، وقدم شهادات في مجال اللغة الإنجليزية مقابل مبالغ مالية، وروج لنشاطه على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية، تم القبض على المدير المسؤول، وضبط شهادات، استمارات، وكتب تدريبية، بالإضافة إلى مطبوعات دعائية ودفتر تحصيل نقدي.

وبمواجهته أقر المتهم بمخالفته بمشاركة المالك بهدف تحقيق الربح، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.