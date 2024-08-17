شكرا لقرائتكم خبر عن مرصد الأزهر عن الوضع فى "الأقصى": أكثر من 48 ألف مستوطن اقتحموا المسجد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مرصد الأزهر في تقرير له سلط فيه الضوء علي الأوضاع في المسجد الاقصي، حيث رصد رقم قياسي جديد لأعداد المقتحمين لـ المسجد الأقصى المبارك مقارنة بالوقت نفسه من العام الماضي.

وأضاف أن عدد المقتحمين للمسجد الأقصى -إلى الآن- تجاوز الـ 48 ألف مقتحم مقارنة بالوقت نفسه من العام الماضي في زيادة مطردة على مدار السنوات الأخيرة.

كما سجَّل نفس التوقيت من العام الماضي اقتحام نحو 42 ألف مستوطن، وفي عام 2015 نحو 39,637 مقتحما، وفي عام 2016 نحو 18,400 مقتحما.

وأشار إلي أن السبب وراء زيادة أعداد المقتحمين هو تقليص مدة إبعاد المستوطنين المخالفين للإجراءات الصـهـيونية مقابل زيادة مدة الإبعاد للفلسطينيين وتقليص مدة الإبعاد، وجعله في أضيق الحدود سياسة جديدة للحكومة الأشد تطرفًا للتشجيع على تنفيذ المزيد من الاقتحامات.

ولفت إلي أن الرئيس التنفيذي لمنظمة بيادينو المتطرفة قال: سنواصل العمل حتى يتمكن اليهـود من التجول بحرية داخل ساحات الحرم القدسي وممارسة حقهم في العبادة بحرية،مشيرا الي تصريحات "بن جفير": (جبل الهيـكل) هو أقدس مكان لليهـود، ويجب أن يكون تحت السيطرة (الإسرائيلية) الكاملة.

كما أن شرطة الاحتـلال ذكرت إن رجال الشرطة العاملون في المنطقة يقومون بحماية المستوطنين وحقهم المزعوم في (الدخول) بشكل آمن، وزيارة المكان أصبحت ممكنة بفضل نشاط الشرطة والأرقام تشهدُ على ذلك،موضحا انه بعد الانتقادات الوزير الصـهـيوني الذي شارك "بن جفير " اقتحام الأقصى: نتـنياهو كان على علم بذلك منذ أسبوعين.