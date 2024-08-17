شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يسلم عددا من الوحدات السكنية بمدينة العلمين الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

سلم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عدد من وحدات مدينة العلمين الجديدة، وتشمل "الأبراج الشاطئية وحى مزارين والحى اللاتينى" فى احتفالية بالمنطقة الترفيهية على الكورنيش.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء قد أشاد فى جولته الأخيرة بالعلمين الجديدة، بجودة أعمال التشطيبات المنفذة، والمساحات الخضراء بالمشروع، ووجه بضرورة الحفاظ عليها، والاهتمام المستمر بأعمال التشجير.

ووجه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من تنفيذ المشروع، وتسليم الوحدات السكنية في التوقيتات المخططة، والالتزام بالجداول الزمنية الموضوعة في هذا الشأن.



الدكتور مصطفى مدبولى



تسليم الوحدات السكنية بالعلمين



تسليم الوحدات السكنية



تسليم عدد من الوحدات السكنية بحضور رئيس الوزراء ووزير الإسكان



جانب من الاحتفالية



جانب من المؤتمر



جانب من حضور المؤتمر



جانب من فعاليات المؤتمر



رئيس الوزراء أثناء المؤتمر



رئيس الوزراء فى المؤتمر



رئيس الوزراء ووزير الإسكان أثناء الاحتفالية



رئيس الوزراء يسلم عدد من الوحدات السكنية



رئيس الوزراء يلقى كلمته



كلمة مصطفى مدبولى



مصطفى مدبولى رئيس الوزراء



مصطفى مدبولى يسلم أحد المتعاقدين



مصطفى مدبولى يسلم عقود الوحدات السكنية



مصطفى مدبولى



مؤتمر رئيس الوزراء بالعلمين



مؤتمر صحفى لتسليم الوحدات